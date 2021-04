Lange wachtrijen voor vaccin-reservelijst

“Er zijn zo’n 18.000 wachtenden voor u, wachttijden lopen op tot meer dan een uur.” Het gaat niet om Tomorrowland-tickets wel om op de reservelijst van de vaccinatiecentra te geraken. Op Twitter regent het klachten over het lange wachten. Maar ook over de inschrijvingen zelfs. Eens je de inschrijvingsprocedure kan starten, blijken er nog kinderziektes. Zo meldde enkele Twitteraars dat hun centra in de buurt nog geen reservelijst hebben en dat ze zo dus voor niets in de wachtrij hebben gestaan.

De overheid benadrukte nochtans dat de inschrijving op de reservelijst nog niet veel zin heeft. Zo blijven de 65 plussers eerst aan de beurt. En kan je door snel inschrijven dus niet voorkruipen. En hoewel het platform vanaf vandaag in principe beschikbaar is voor iedereen, zal het systeem in eerste instantie slechts in twee Vlaamse vaccinatiecentra gebruikt worden, in Deinze en in Roeselare. De implementatie in de andere vaccinatiecentra volgt bij een positieve evaluatie volgende week.

