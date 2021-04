Na het recordjaar van 2019 heeft Recupel in 2020 opnieuw een groter volume aan elektro en lampen ingezameld: 123.840 ton of 1,1 procent meer dan in 2019. Wel zijn minder stuks ingezameld: 43,7 miljoen tegen 44 miljoen in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Recupel.