Al 11.237 politieagenten en burgerpersoneel bij de politie kregen corona. Dat is 1 op 5.

De beroepsgroep ‘politie’ is ongemeen hard getroffen door het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar raakten al één op de vijf medewerkers besmet. “Omdat we een contactberoep hebben. Maar ook omdat de overheid naliet om politiemensen goed te beschermen met mondmaskers, handgels en sneltesten”, klinkt het bij de politiebonden.