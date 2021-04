Barcelona wint dankzij late treffer Ousmane Dembélé en doet zo uitstekende zaak in Spaanse titelstrijd

Barcelona heeft maandagavond een goede zaak gedaan in de Spaanse titelstrijd. Nadat Atlético eerder op de speeldag een nederlaag leed tegen Sevilla, kon Barça mits winst tot op één punt van de Madrilenen komen. En winnen deden Messi en co ook. Thuis tegen Valladolid, toch maar de nummer 16 uit La Liga, kon Ousmane Dembélé wel pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de zege binnen halen.

De eerste helft was een maat voor niets. Althans wat doelpunten betreft, want Barcelona domineerde tegen Valladolid. De beste kans was vlak voor rust via youngster Pedri, maar na een tussenkomst van Valladolid-doelman Masip verdween de bal op de paal. Eerder in de eerste helft had ook de uitploeg het doelhout al eens geraakt.

Ook na de rust moest Masip zich onderscheiden, onder meer op een kopbal van Antoine Griezmann. Ook Lionel Messi dreigde verschillende keren, maar zelfs de Argentijn kon niets forceren. Toen het na een uur spelen nog steeds 0-0 stond, vond Ronald Koeman het wel welletjes. De Nederlandse coach van Barça voerde met de klap drie wissels door. Enter Martin Braithwaite, Ronald Araujo en Trincão. Exit Antoine Griezmann, Sergio Busquets en Oscar Mingueza.

Ook na de driedubbele wissel bleven de Catalanen het spel dicteren en dreigen, maar scoren lukte pas in de absolute slotfase, nadat Valladolid al een tijdje met tien speelde door een rode kaart. Het was de Franse winger Ousmane Dembélé die de bal goed zag vallen voor zijn voeten en zo het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde. Barcelona telt door de overwinning 65 punten en nadert zo tot op één punt van leider Atlético Madrid, dat 66 punten telt. Stadsgenoot Real is derde met 63 punten. Of hoe de Spaanse titelstrijd nog steeds ongemeen spannend is.