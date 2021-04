Leander Dendoncker scoort met kopbal eerste goal van het seizoen en is meteen ook af van ‘vervelende’ statistiek

Leander Dendoncker heeft de ban gebroken. In de wedstrijd van Wolverhampton tegen West Ham scoorde de Rode Duivel maandagavond vlak voor rust zijn eerste doelpunt van het seizoen. Met zijn kopbaldoelpunt bezorgde hij zijn ploeg nog hoop, want de Wolves stonden op dat moment immers 0-3 achter.

Opvallende statistiek: het was al de 28ste doelpoging van Dendoncker dit seizoen. Hiermee was hij in de Premier League de speler met het meeste schoten op doel zonder ook effectief te scoren. Met deze statistiek maakt hij met zijn doelpunt nu dus komaf.

Dendoncker is net als vorig seizoen wel weer van cruciaal belang voor Wolverhampton. In het team van trainer Nuno Espirito Santo is hij een onmisbare schakel en speelt hij nagenoeg alles. Zo zit de Rode Duivel dit seizoen al aan 29 wedstrijden.

Eerder in de wedstrijd had Dendoncker wel wat boter op het hoofd bij de eerste tegentreffer van Jesse Lingard. Dendoncker liet Lingard het halve veld oversteken, waarop deze laatste de openingstreffer tegen de touwen kon schieten.

Met ook nog doelpunten van Pablo Fornals en Jarrod Brown leidt West Ham overtuigend aan de rust. Wolverhampton zal na de koffie uit een ander vaatje moeten tappen om nog kans te maken op een punt.