Schattige puppy snakt naar koelte en kruipt in de koelkast.

Hier genieten we nog van de aprilse grillen, maar in Thailand begint het zomerseizoen met temperaturen tot 42 °C. Deze schattige Golden Retriever puppy snakt daarom naar koelte en kruipt zonder nadenken op een vrije schap in de koelkast. De Thaise eigenaar kan er smakelijk om lachen, maar verplaatst de hond na enkele minuten toch naar de slaapkamer om af te koelen voor een ventilator.