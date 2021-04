En plots lukt het ook bij Crystal Palace: Michy Batshuayi valt in en scoort twee minuten later de gelijkmaker

Michy Batshuayi heeft nog eens de netten doen trillen in de Premier League. Batsman, die bij een 1-0 achterstand inviel, scoorde de beslissende gelijkmaker tegen Everton nadat hij amper twee minuten eerder het veld was opgekomen.

Zijn goal voor de Rode Duivels tegen Wit-Rusland heeft Batshuayi kennelijk geïnspireerd, want maandagavond wist de Rode Duivel eindelijk nog eens te scoren voor Crystal Palace. Eindelijk, want zijn laatste doelpunt in competitieverband dateerde alweer van eind januari tegen West Ham. Batsman viel in de wedstrijd tegen Everton in de 84ste minuut in voor Ayew en schoot twee minuten later de gelijkmaker tegen de touwen. Een belangrijk doelpunt, maar wel nog maar zijn tweede van het seizoen in loondienst van Palace.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de treffer van Batshuayi kon Everton in extremis niet de drie punten thuis houden tegen Palace, waar Christian Benteke in de basis begon en na 77 minuten naar de kant werd gehaald. De Tofffees kwamen eerder in de wedstrijd op voorsprong via James Rodriguez, die in minuut 56 Everton-doelman Olsen in de korte hoek verschalkte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met het gelijkspel schieten beide ploegen niet veel op. Vooral Everton - dat nu achtste blijft met 47 punten - had de drie punten goed kunnen gebruiken, want ze doen nog volop mee voor een Europees ticket. Crystal Palace staat met 38 punten op een twaalfde plaats in de middenmoot.