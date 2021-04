Mysterie rond ‘The Killer Clown’ is groter dan ooit na nieuwe documentaire

“Het meest verschrikkelijke beest van de vorige eeuw.” Zo wordt The Killer Clown, John Wayne Gacy, omschreven. Minstens 33 jongens en jonge mannen verkrachtte, folterde en doodde hij, om ze daarna in zijn kruipkelder te begraven. Officieel is hij een massamoordenaar die alleen handelde, maar hij suggereerde zelf altijd het tegendeel. Een nieuwe documentaire zoomt in op enkele vreemde elementen in het dossier en legt bloot hoeveel pistes de speurders hebben laten liggen.