Degradatiestrijd

De staart van de klassering roerde zich afgelopen paasweekend. Zo wonnen zowel STVV (2-1 tegen KV Mechelen), Cercle Brugge (2-1 tegen Beerschot) als Waasland-Beveren (0-2 in Oostende) en greep Moeskroen slechts in extremis naast de zege (1-1 in Charleroi). Het laatste woord in de degradatiestrijd is duidelijk nog niet gezegd.