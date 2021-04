Jumbo-Visma boven in het Baskenland: sterke Primoz Roglic deelt meteen tik uit aan Tadej Pogacar in openingstijdrit, drie renners in de top vier

Ondanks de afstand van 13,9 kilometer was de openingstijdrit niet van de poes. Aan het begin van de tijdrit kregen de renners een 2,5 kilometer lange klim voorgeschoteld, helemaal op het einde volgde een venijnige helling van een halve kilometer met stroken tot 19 procent. Meteen spek voor de bek dus voor de klassementsrenners, die talrijk aanwezig zijn in deze Ronde van het Baskenland. Hun namen: Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Adam Yates, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang en andere Schachmanns.

Primoz Roglic ging al vroeg van start en was zo de eerste van de grote kanonnen. De Sloveen reed zijn eerste wedstrijd sinds op de slotdag van Parijs-Nice een zekere eindzege door een valpartij door zijn vingers zag glippen. En of Roglic gemotiveerd was. De Vuelta-winnaar van vorig jaar zette meteen een heuse toptijd neer: 17’17”. Om iets na half drie zette hij zich in de hotseat waarin hij de komende uurtjes nog wel even zou vertoeven. De andere grote namen gingen immers pas later van start.

© ISOPIX

Sterk Jumbo-Visma

De renners die in de vroege namiddag het dichtste bij de tijd van Primoz Roglic kwamen, waren nota bene zijn eigen ploegmaats. Jonas Vingegaard kwam nog redelijk in de buurt tot op 11 seconden, en ook Tobias Foss stond lange tijd op de derde plaats. Ondanks de korte tijdrit waren het dan best al grote verschillen. Daarvan getuigde ook de tijd van Maximilian Schachmann, iemand die anders toch aardig tegen de klok kan rijden. De Duitser van Bora-hansgrohe heeft na dag één al een halve minuut aan zijn broek ten opzichte van Roglic. Richard Carapaz kijkt op zijn beurt tegen een achterstand van driekwart minuut aan.

In de tussentijd had ook Thomas De Gendt, een van de negen Belgen aan de start in Bilbao, zijn tijdrit achter de rug. De Oost-Vlaming van Lotto-Soudal liet een chrono van 18’12” optekenen en was zo 55 seconden trager dan Roglic. De Gendt stond zo een tijdje in de top tien en was in de einduitslag de tweede Belg. Mauri Vansevenant deed met een achttiende plaats nog wat beter.

McNulty net niet

Ondertussen beten steeds meer klassementsrenners hun tanden stuk op de tijd van Roglic. Ook Wilco Kelderman, Adam Yates en Tao Geoghegan Hart moesten heel wat tijd toegeven op de sterke Sloveen. Giro-winnaar Hart keek zelfs tegen een achterstand van 1’08” aan. Wie Roglic wel het vuur aan de schenen kon leggen, was Brandon McNulty. De Amerikaanse hardrijder van Team UAE Emirates was bij het tussenpunt de eerste die sneller reed dan Roglic. Uiteindelijk kwam McNulty aan de finish slechts twee seconden te kort op Roglic, die het verschil vooral in het tweede deel van de tijdrit maakte.

Het was dan maar wachten op Roglic zijn landgenoot, Tadej Pogacar. De Slovenen stonden voor het eerst in een wedstrijd tegen over elkaar sinds de waanzinnige ontknoping in de Ronde van Frankrijk, waar Roglic een quasi zekere eindzege nog uit handen gaf na een wereldtijdrit van Pogacar. Hoe zuur zou het voor Roglic zijn dat hij na drie uur hot seat zijn plaats in extremis zou moeten afstaan aan zijn jongere landgenoot?

Halverwege Pogacar zijn tijdrit begon Roglic alvast wat meer te schuiven op zijn stoel. Na het tussenpunt was Tadej Pogacar immers twee seconden sneller. Maar de Sloveen viel wat stil op de slotklim en was uiteindelijk 28 seconden trager dan Roglic, die na drie uur toeven op de hotseat rechtstreeks naar het podium kon.