MoMeNT organiseert buitenexpo aan De Velinx

MoMeNT was niet de eerste met het idee. In 1975 vroeg Jacqueline Mesmaeker al aan verschillende mensen om op 21 maart 1975 om 17.23 uur een foto te maken van de plaats waar ze zich op dat ogenblik bevonden en het negatief naar haar op te sturen. Het project resulteerde in 35 momentopnames die tot vandaag één kunstproject vormen. Het initiatief kwam (opnieuw) onder de aandacht in 2018 toen de reeks getoond werd in het Antwerpse M KHA.

Ook de Tongerse Brigitte Arnots had haar moment vasgelegd. “Dit was mijn ‘moment’ exact één jaar geleden tijdens de eerste lockdown", vertelt Brigitte. "Ik deed de vroege shift bij woonzorgcentrum De Motten als zorgkundige. Het was een heftige periode, de onzekerheid, de ongerustheid, de onwetendheid, de angst, het verdriet... Maar we gingen door, elke dag opnieuw. Bewoners, collega’s en directie, we waren één familie. Er zijn tranen gevloeid, maar hebben ook veel gelachen, want tijdens de eerste corona uitbraak hadden we soms van die grote en gekke pakken aan.”

De expo ‘Dat gedeeld moment’ is te bezichtigen van 2 april t.e.m. dinsdag 1 juni 2021.