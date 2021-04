Dochter dient vaccin toe aan haar vader

Etienne Engels (82) mocht op 01/04/2021 zijn langverwachte eerste prik van Pfizer ontvangen in het vaccinatiecentrum van Tongeren. Zijn dochter, Marleen Engels, verpleegkundige in woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes in Tongeren is vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Zij mocht haar vader het vaccin toedienen. Etienne was heel trots dat hij dit van zijn dochter mocht ontvangen. Hij was vol lof over de organisatie in het vaccinatiecentrum in Tongeren. Het was voor beiden een emotioneel moment.