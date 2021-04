Countryzanger uit Nashville brengt lied van bakker uit Lummen uit

De countryzanger Chad Wilson uit Nashville heeft namelijk een nummer opgenomen met een tekst van Jimmy. "Chad Wilson gaat zijn eerste solo album uitbrengen ergens in de zomer waar het nummer waarschijnlijk ook deel zal van uitmaken. Hij is derde generatie die zingt in zijn familie, zijn ouders waren ook een countryduo en zijn grootvader zat ook in de country, dus hij ademt wel muziek. Voor mij is alles al geslaagd, en alles wat erbij komt is mooi meegenomen. Ik vind het wel een eer dat ze mijn lied zo afgewerkt hebben, ze zagen er potentieel in", aldus Jimmy.Luister zelf even via de link hieronder naar Let Me Be Your Moonlight.