Peter Orens van Yep Art heeft het bosje naast zijn woning in de Wisselstraat 2 in Paal (op de hoek van de Dalenbergstraat) een mooie publieke invulling gegeven. Met kunstwerken in staal heeft hij een mooi kunstbos gecreëerd. Edith Oeyen heeft het met een gedicht nog wat extra glans gegeven. Ga gerust even langs, het is vrij toegankelijk.