Paashaas op bezoek in de Boekweitstraat

Ook dit jaar werd de Paashaas uitgenodigd voor een bezoek in de Boekweitstraat in Genk. Samen met zijn trouwe helpers werd om 10u het startsein gegeven.

Gevaccineerd en met mondmasker huppelde hij vrolijk van deur tot deur met een mandje lekkers voor jong en oud. Want iedereen, die de tekening had ingekleurd en aan het raam gehangen, werd verwend. Het was héél leuk om al die blije gezichten te zien, vooral bij de kleintjes.Het was in elk geval heel fijn om deze traditie te kunnen verderzetten in de huidige omstandigheden, waarvoor een héél grote dankjewel aan Jean-Marie en Pina!