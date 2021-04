Bestuur Okra Beek blijft verbonden met leden

De coronacrisis weegt zwaar op het gemoed van vele mensen, maar gelukkig zien we licht aan het einde van de tunnel. Nu de vaccinaties gestart zijn, kijken we hoopvol uit naar betere tijden en naar het bevrijdend moment waarop we elkaar opnieuw en ongedwongen kunnen ontmoeten. Okra Beek heeft de leden laten weten terug op te starten als binnenkort iedereen gevaccineerd is. Ieder lid ontving in de paastijd een leuke attentie met een mooie bezinningstekst.