Limburgs Landschap - Suskewiet

Ik hoorde hem in de top van een wilg tijdens een wandeling langs een van onze natuurgebieden. Zijn wijnrode borst blonk schitterend in de zon en ook zijn blauwe kruin kon ik met mijn verrekijker mooi zien. Deze mannetjesvink was duidelijk in topconditie voor het komende broedseizoen. Hij liet dat horen door zijn lied netjes af te sluiten met een knallend ‘suskewiet’.Een liedje dat hem ooit stevig in de problemen bracht. Nu nog worden – vooral in de Vlaamse provincies – vinken in kleine kooitjes gestopt. Heel vroeger met de wrede gewoonte om ze blind te maken en hun ogen uit te branden. Dat is gelukkig voorbij. ‘Erfgoed’ noemen sommigen dit. Ik heb er mijn eigen idee over.Gelukkig is de mannetjesvink waar ik volop van kan genieten, zich daar totaal niet bewust van. Hij strooit volop zijn ‘suskewiets’ in het rond in de hoop dat een bevallige vinkdame zijn energie oppikt en samen met hem een nestje vinkjes op de wereld zet. Een nestje dat ook getuigt van vakmanschap en bouwkunde waar alle camouflage-specialisten in het Belgische leger een puntje aan kunnen zuigen. De kans is vrij groot dat er in jouw tuin elk jaar zo een nest wordt gebouwd. Maar het ontdekken is eigenlijk onbegonnen werk. Het smelt volledig samen met de boom of de struik waarin het verscholen zit. Het enige bewijs dat er ergens een nestje zit, is de vink die in jouw tuin zijn ‘suskewiets’ ten gehore brengt.Maar goed ook. Want wees nu eens eerlijk; zo een energieke kerel hoort toch niet thuis in een donker kooitje. Erfgoed of niet.