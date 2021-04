COLUMN KELLY LOOS: Vang de mol

We zijn al jaren fervente mollenvangers. En nee, dan heb ik het niet over zo’n blind beestje met sterke graafarmen dat je tuin verandert in een miniatuur-vulkaanlandschap. Dat is niet dat soort mol dat we willen vangen. Nee, samen met heel wat mensen gaan we elk tv-seizoen op zoek naar De mol. De tv-mol die een spelprogramma moet saboteren. Ook de kinderen kijken al enkele jaren mee. Ze bekijken de aflevering samen met ons, maar nemen ze ook op. Zodat ze later in de week de aflevering nog eens kunnen bekijken. En dan nog eens. Om vervolgens te noteren wie er allemaal verdachte dingen heeft gedaan. Zo hopen ze tegen de laatste aflevering met zekerheid te kunnen zeggen wie nu eigenlijk die schalkse mol is.

Dit jaar zijn de radars van onze kinderen nog meer op scherp gesteld. Want de mol zou wel eens in het huis kunnen wonen dat we vanuit onze tuin kunnen zien. Bij de voorstelling van de kandidaten enkele weken geleden bleek immers dat de enige Limburgse kandidate een rasechte Lillose bleek te zijn. Samina, leerkracht en flamencodanseres (met haar eigen dansschool) bleek een van de uitverkorenen te zijn om te mogen deelnemen aan het avontuurlijke tv-programma. Het werd nog even spannend toen tijdens de eerste aflevering bleek dat misschien niet alle tien de uitverkorenen ook werkelijk naar mol-bestemming Duitsland mochten vertrekken. Maar Samina slaagde in haar eerste missie en zette koers richting een spannend avontuur. Intussen heeft ze al enkele afleveringen achter de rug. Ook vorige zondag overleefde ze de eliminatie. Ze mag dus nog even mee verder speuren naar wie dit jaar die vermaledijde mol is. Tenzij ze het natuurlijk zelf is.

Kan Samina de mol zijn? Ik weet het niet. Ik ben geneigd om haar niet te verdenken, maar dat is wellicht een vals vertrouwen omdat ik haar ken. Want iedereen die wordt geselecteerd om aan dit programma deel te nemen, kan natuurlijk de mol zijn. Of een goede mollenjager. Wij vinden het dit jaar in ieder geval een extra leuke factor in het programma dat een van de kandidaten een bekende is. Voorlopig gaan we je nog even niet verdenken van mollengedrag, Samina. Zo kunnen we nog wat supporteren: vang die mol maar!