Ridders van Heco zorgen voor lekker paasontbijt aan huis

Niets is tegenwoordig hoe het was. Vele verenigingen zoeken dan ook voortdurend om geld in het laatje te krijgen. De vaste kosten zoals de huurstandplaats van de wagens en de verzekeringen lopen immers door. Het bestuur van de Tongerse carnavalsvereniging Ridders van Heco besliste daarom om voor een paasontbijt te zorgen aan een democratische prijs. Alles werd aan huis geleverd. Als toemaatje werd bij iedere box een fles Cava afgegeven. De reacties op Facebook waren zeer positief en het bestuur vindt de actie misschien wel voor herhaling vatbaar. “In ieder geval houden wij er als vereniging een goed paasgevoel aan over en danken we iedereen die een ontbijtbox bestelde”, aldus het bestuur.