ZinInZang lanceert nieuwe meezingvideo in thema Pasen

Een nieuwe maand betekent een nieuwe meezingvideo van ZinInZang Bilzen. Deze editie heeft als thema ‘bij ZinInZang zingen ze Halleluja voor het Pasen is!’. De video duurt 51 minuten en bevat 16 meezingliederen, voornamelijk in het teken van april en Pasen. Daarnaast ook enkele liedjes over de liefde en... enkele coronaliedjes.

ZinInZang heeft de voorbije periode een mooie evolutie ondergaan. Oorspronkelijk is ZinInZang in 2012 gestart als een maandelijkse live meezingnamiddag. "Begin 2020 namen we het initiatief om onze namiddagen op te nemen en ze online ter beschikking te stellen van de woonzorgcentra in Vlaanderen", klinkt het bij de organisatie. "En toen werd het maart 2020... Door corona waren live-meezingnamiddagen niet meer mogelijk. Samen met een aantal artiesten uit onze omgeving beslisten we dan maar meezingvideo’s op te nemen van uit ons kot. Zo stelden we vanaf april 2020 gratis meezingvideo’s samen.”

Die meezingvideo's werden via het platform Vimeo gratis ter beschikking gesteld van de 800 Vlaamse woonzorgcentra. “En zo kwamen we in het vizier van Eclips TV, een zender voor jong en oud met een knipoog naar 55-plussers. Zij zenden uit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en via Telenet, Proximus, Orange en TV-Vlaanderen. Sinds februari kan je onze meezingvideo’s elke derde zondag van de maand op tv bekijken, met telkens een herhaling op de woensdag erna. Voor deze maand is dat zondag 18 april en 13.25 uur en op woensdag 21 april.”

De nieuwste editie heeft als thema ‘Bij ZinInZang zingen ze Halleluja voor het Pasen is’. Het is een video van 51 minuten met 16 meezingliederen, voornamelijk in het teken april en Pasen, aangevuld met enkele liedjes over de liefde en enkele coronaliedjes. Met de zeer gewaardeerde medewerking van Stijn Moekaars, Liliane Wilms, Etienne Manshoven, Jos Roofthooft, Danny Vanroy, Tom Geraerts, Tonny Appermont, Emmy Appermont, Alda Nijssen, Gerard Peeters, Reinhilde Bovend’aerde, Luk Voncken en Gewoonwim. De productie was in handen van Gerard Peeters voor Concordia Producties/ZinInZang.

Alle info en video's zijn te vinden op www.zininzang.be