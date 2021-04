Markant Eisden brengt boodschap van hoop en verbinding

In deze bijzondere tijden is het zeer belangrijk om verbonden met elkaar te blijven. Dat begrijpen de dames van Markant Eisden maar al te goed. In de week voor Pasen verraste het bestuur haar leden met een attentie ter gelegenheid van Pasen.

“Het zijn de kleine dingen die er toe doen”, zegt voorzitster Irene Kosan. “Onze maandelijkse activiteiten konden tot nu toe niet doorgaan, maar op deze manier houden we toch contact met onze leden en laten we hen voelen hoe belangrijk wij contact en verbinding nog steeds vinden. Het is ook een teken van hoop. We hopen op een betere toekomst met gezellige avonden.”