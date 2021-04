David Goffin zakt naar veertiende stek op wereldranglijst, status quo voor Elise Mertens

Goffin, die als achtste reekshoofd vrij was in de eerste ronde in Miami, ging er in de tweede ronde meteen uit tegen de Australiër James Duckworth, die rond de honderdste plaats bengelt op de ranking. Onze landgenoot stoomt zich nu stilaan klaar voor het gravelseizoen, te beginnen met het ATP Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo.

Aan Belgische zijde gingen Kimmer Coppejans (ATP 169) en Ruben Bemelmans (ATP 199) één plaats vooruit in de ranking. Zizou Bergs maakte na zijn overwinning in het Challengertoernooi van het Franse Rijsel een mooie sprong voorwaarts en is nu 265e.

In de top vijf van de ranking zijn er geen veranderingen te noteren. Novak Djokovic blijft met bijna twaalfduizend punten riant aan de leiding, voor de Rus Daniil Medvedev (10.030) en de Spanjaard Rafael Nadal (9.670).

De absolute wereldtop bij de mannen kwam evenwel de voorbije week niet in actie in Miami. De overwinning ging daar verrassend naar de Pool Hubert Hurkacz, die in de finale te sterk bleek voor de Italiaan Jannik Sinner. Hurkacz boekte daarmee 21 plaatsen winst en installeert zich op de zestiende stek. Sinner is nu de nummer 23 van de wereld.

Mertens status quo op WTA-ranking

Elise Mertens blijft status quo op de zeventiende plaats op de maandag gepubliceerde WTA-ranking.

De 25-jarige Limburgse sneuvelde de voorbije week in de achtste finales van het prestigieuze WTA-toernooi van Miami tegen de Japanse Naomi Osaka, de nummer twee van de wereld. Vanwege een blessure aan de borstspier kon Mertens niet voluit gaan in dat duel. Volgens haar gaat het echter niet om een scheur of ontsteking en komt haar aantreden deze week op het WTA-graveltoernooi van het Amerikaanse Charleston niet in het gedrang. Daar is ze als zevende reekshoofd bye in de eerste ronde, in ronde twee neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 70) en de Française Alizé Cornet (WTA 59). Mertens is er onze enige landgenote op de hoofdtabel, het dubbelspel laat ze deze keer schieten.

Belgiës nummer twee Alison Van Uytvanck klimt drie plaatsen op de ranking en is nu nummer 66 van de wereld in het vrouwentennis. Van Uytvanck is na een knieoperatie nog buiten strijd en kwam sinds medio februari niet meer in actie. Kirsten Flipkens zakte van de 94e naar de 97e plaats, na haar uitschakeling in de tweede ronde in Miami tegen de Letse Jelena Ostapenko, de Roland Garros-winnares van vier jaar geleden.

In de top vijf van de WTA-ranking zijn er geen veranderingen te noteren. De Australische nummer een van de wereld Ashleigh Barty verdedigde in Miami met succes haar titel, door in de finale de Canadese Bianca Andreescu te verslaan. De twintigjarige Andreescu stijgt daarmee naar de zesde plaats op de ranking. Ze komt daarmee in de buurt van de vierde stek, haar hoogste ranking ooit die ze vorig jaar behaalde na winst in Flushing Meadows.

Maria Sakkari boekte zes plaatsen winst en duikt daarmee de top twintig binnen. De Griekse staat na haar halvefinaleplaats in Florida op de negentiende stek in de vrouwenranking.

ATP-ranking op maandag 5 april (tussen haakjes de vorige ranking op 22 maart):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 11.963 punten

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 10.030

3. (3) Rafael Nadal (Spa) 9.670

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 8.660

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 6.950

6. (7) Alexander Zverev (Dui) 6.125

7. (6) Roger Federer (Zwi) 5.875

8. (8) Andrey Rublev (Rus) 5.400

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3.720

10. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3.453

11. (12) Roberto Bautista Agut (Spa) 3.090

12. (11) Denis Shapovalov (Can) 2.820

13. (14) Gaël Monfils (Fra) 2.770

14. (13) David Goffin (Bel) 2.750

15. (15) Pablo Carreno Busta (Spa) 2.630

16. (37) Hubert Hurkacz (Pol) 2.600

17. (16) Grigor Dimitrov (Bul) 2.598

18. (17) Fabio Fognini (Ita) 2.548

19. (19) Milos Raonic (Can) 2.495

20. (20) Cristian Garin (Chl) 2.385

...

169. (170) Kimmer Coppejans 420

199. (200) Ruben Bemelmans 420

265. (329) Zizou Bergs 234

286. (287) Steve Darcis 196

359. (359) Michael Geerts 126

381. (367) Arthur De Greef 116

406. (398) Jeroen Vanneste 104

424. (424) Christopher Heyman 98

475. (471) Yannick Mertens 80

541. (583) Gauthier Onclin 61

587 (587) Arnaud Bovy 51

652. (651) Clement Geens 39

700. (698) Benjamin Dhoe 32

834. (820) Julien Cagnina 26

973 (992) Simon Beaupain 12

998. (993) Maxime Pauwels 12

1087. (1085) Tom Pisane 9

1101. (1602) Raphael Collignon 8

1165. (1163) Martin Van Der Meerschen 7

1177. (1172) Yannick Vandenbulcke 6

1292. (1283) Romain Barbosa 4

1460. (1634) Buvaysar Gadamauri 3

1492. (1488) Loic Cloes 2

1515. (1511) Yannick Reuter 2

1616. (1609) Guillaume Dermiens 2

1762. (1757) Nicolas Demeroutis 1

1762. (1757) Louis Herman 1

1762. (1757) Tuur Heuvinck 1

2004. (1993) Romain Faucon 1

De WTA-ranking op maandag 5 april (tussen haakjes de ranking op 22 maart):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9186 punten

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7985

3. (3) Simona Halep (Roe) 6965

4. (4) Sofia Kenin (VSt) 5915

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5750

6. (9) Bianca Andreescu (Can) 5265

7. (8) Aryna Sabalenka (WRu) 5085

8. (7) Serena Williams (VSt) 4850

9. (6) Karolína Plísková (Tsj) 4660

10.(11) Kiki Bertens (Ned) 4490

11.(10) Petra Kvitová (Tsj) 4476

12.(12) Belinda Bencic (Zwi) 4315

13.(13) Garbine Muguruza (Spa) 4120

14.(14) Jennifer Brady (VSt) 3765

15.(15) Victoria Azarenka (WRu) 3625

16.(16) Iga Swiatek (Pol) 3615

17.(17) Elise Mertens (BEL) 3400

18.(18) Johanna Konta (GBr) 3236

19.(25) Maria Sakkari (Gri) 3020

20.(20) Markéta Vondrousová (Tsj) 2862

...

66.(69) Alison Van Uytvanck 1185

97.(94) Kirsten Flipkens 858

117.(112) Greet Minnen 715

130. (133) Ysaline Bonaventure 642

193. (171) Yanina Wickmayer 372

231. (237) Marie Benoit 299

234.(232) Maryna Zanevska 296

270.(260) Lara Salden 244

417.(422) Magali Kempen 114

482.(488) Kimberley Zimmerman 90

766.(782) Eliessa Vanlangendonck 33

821.(817) Helene Scholsen 27

946.(946) Chelsea Vanhoutte 19

960.(959) Victoria Kalaitzis 18

1046. (1052) Clara Vlasselaer 13

1055.(1064) Kim Clijsters 12

1063.(1071) Sofia Costoulas 12

1139.(1145) Eline Audenaert 10

1148.(1154) Amelie Van Impe 9