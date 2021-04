Geen Premier League darts voor nummer één van de wereld Gerwyn Price na coronabesmetting

De regerende wereldkampioen en tevens nummer een van de wereld testte bij aankomst in de Marschall Arena, in het Engelse Milton Keynes, positief op het coronavirus. Hij zal nu naar huis terugkeren om een periode van zelfisolatie in te lassen en dit in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid.

Hij wordt vervangen door James Wade, de regerende UK Open-kampioen. Wade, de Premier League-kampioen van 2009, was de eerste vervanger als de hoogst gerangschikte speler in de PDC Order of Merit die niet rechtstreeks was geplaatst voor deelname. Wade neemt het maandagavond op tegen de Schot Gary Anderson, waarna hij dinsdagavond de Engelsman Rob Cross moet bekampen.

De Premier League wordt in tegenstelling tot de vorige edities compleet afgewerkt in de maanden april en mei en dit zonder publiek. Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh neemt het in zijn eerste wedstrijd op tegen de Nederlander Michael van Gerwen, de vijfvoudige kampioen.