Ook gegevens van gouverneur Jos Lantmeeters gehackt via Facebook

Persoonlijke gegevens zoals volledige namen, telefoonnummers, woonplaatsen, locatiegegevens en e-mailadressen zijn gelekt. “Heel wat mensen gaan te weten komen met wie ik gelinkt ben. Dus het zou wel eens kunnen dat iemand zich voordoet als mij en contact opneemt met mijn connecties. Ik ben bang dat mensen hiervan slachtoffer gaan zijn”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters die ook slachtoffer is van de hack.

“Facebook is niet geïnteresseerd in onze privacy, Facebook is alleen geïnteresseerd in onze gegevens”, berust de gouverneur.

Ook de telefoonnummer van TVL-presentator Luc Moons is trouwens gelekt.

