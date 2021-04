Slechts 23 ploegen aan de start van 109e Scheldeprijs

Nadat eerder al het Italiaanse Vini Zabu besliste om niet te starten heeft nu ook Trek-Segafredo besloten de 109e editie van de Scheldeprijs, van komende woensdag met start in Terneuzen en finish in Schoten, links te laten liggen. Er komen zo slechts 23 ploegen aan de start in plaats van de voorziene 25 teams. De organisatoren gaan niet meer op zoek naar vervangers.