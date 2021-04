PSG ziet ook Alessandro Florenzi uitvallen met coronabesmetting in aanloop naar Europese clash met Bayern

Na middenvelder Marco Verratti heeft ook rechterflankverdediger Alessandro Florenzi bij de Franse landskampioen Paris Saint-Germain positief getest op het coronavirus, zo maakte de club maandag bekend. Beiden moeten daardoor forfait geven voor de clash van woensdag tegen Bayern München, in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League.

De dertigjarige Florenzi was reeds enkele dagen uit voorzorg in isolatie geplaatst. In de met 1-0 verloren competitietopper van zaterdag tegen Lille was de Italiaan er reeds niet bij. Bij PSG vermoeden ze dat beide Italianen de besmettingen hebben opgelopen bij de nationale ploeg. In de basiself zal hij vervangen worden door de Duitser Thilo Kehrer of de Fransman Colin Dagba.

De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes is er dan vanwege een schorsing niet bij. Het duel tussen PSG en Bayern is een heruitgave van de CL-finale van vorig jaar. Toen haalde Bayern het met 1-0. Bij de Duitsers is Robert Lewandowski er wegens blessure niet bij.