Borussia Dortmund zonder Jadon Sancho tegen Manchester City, einde seizoen voor supertalent Moukoko

Borussia Dortmund kan dinsdagavond (21u00) op bezoek bij het Manchester City van Kevin De Bruyne in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League geen beroep doen op Jadon Sancho, zo maakte de club maandag bekend.

De Engelse international miste de voorbije wedstrijden al met een spierblessure en zit niet in de selectie voor de clash met de Citizens.

Voor youngster Youssoufa Moukoko is het seizoen zelfs helemaal afgelopen. De zestienjarige Moukoko liep met de Duitse U21 op het EK voor beloften in Hongarije een kwetsuur aan de ligamenten op en komt dit seizoen niet meer in actie.

© AP

Bij de Borussen zijn Rode Duivel Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou al langer out met zware blessures. Witsel hoopt zich nog tijdig klaar te stomen voor het EK van komende zomer, al is dat toch zeer twijfelachtig. Thorgan Hazard en Thomas Meunier zijn er dinsdag wel bij in Manchester.