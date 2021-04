Trek-Segafredo verschijnt “uit voorzorg” niet aan de start van de Scheldeprijs

Trek-Segafredo heeft beslist woensdag niet te starten in de 109e Scheldeprijs, met start in het Nederlandse Terneuzen en finish na 194 kilometer op de Churchilllaan in Schoten. Ze doen dit uit voorzorg na de positieve coronagevallen binnen het team de afgelopen week. Normaal gezien komt de ploeg opnieuw in competitie tijdens de Brabantse Pijl van woensdag 14 april, zo maakte de wielerploeg maandag bekend.

Trek-Segafredo trok zich al terug uit Gent-Wevelgem, nadat er in aanloop naar die wedstrijd twee positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen binnen de ploeg. Zo kwam oud-wereldkampioen en titelverdediger Mads Pedersen niet aan de start in Ieper. Het team kreeg wel startrecht in Dwars door Vlaanderen van afgelopen woensdag, maar moest dat zonder Edward Theuns doen. De Gentenaar kon geen eenduidige coronatest voorleggen en werd daarom aan de kant gehouden. In de Ronde van Vlaanderen trok Theuns wel op pad, samen met Koen de Kort, Alex Kirsch, Ryan Mullen, Mads Pedersen, Quinn Simmons en Jasper Stuyven, die er knap vierde werd.

Daags na ‘Vlaanderens Mooiste’ stelde de ploeg dat ze zich terugtrekken uit de Scheldeprijs. “Vanwege de positieve coronagevallen van afgelopen week, hebben we besloten om de mannenploeg uit voorzorg terug te trekken uit de Scheldeprijs. De ploeg blijft voor de veiligheid een week in thuisisolatie voor de terugkeer in competitie tijdens de Brabantse Pijl”, aldus een bericht op de website van de ploeg.

Op de voorlopige startlijst van de 109e Scheldeprijs stonden bij Trek-Segafredo de namen van Mads Pedersen, Koen de Kort, Matteo Moschetti, Ryan Mullen, Kiel Reijnen en Edward Theuns.