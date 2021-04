Jean-Marie Dedecker haalt uit: “Als zelfs Horeca Vlaanderen niet opkomt voor terrashouders”

Burgemeester Dedecker benadrukt in een gesprek met Els Ampe (Open Vld) dat hij de horecaterrassen niet kan opendoen, zelfs als hij dat zou willen. Ook hij moet het ministerieel besluit immers naleven. “Als ik burgerlijk ongehoorzaam zou zijn en ik doe de terrassen toch open, dan is mijn korpschef verplicht om ze opnieuw te sluiten.”

Hij heeft er wel voor gepleit, zegt Dedecker, gedurende drie weken in het parlement. “In het parlement werd ik apart geroepen door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. Jean-Marie, het is niet onze schuld, zeiden ze. Het is Horeca Vlaanderen dat gevraagd heeft om liever alles te openen op 1 mei.”

Dedecker zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, toen opgebeld te hebben. “Het heeft toen gestoven”, zegt hij. “Ik was heel kwaad, en hij hield zich inderdaad aan 1 mei. Zij vonden dat discriminatie, omdat niet iedereen een terras heeft. Als jullie zelf nog niet opkomen voor de rechten van de mensen die een terras hebben, wat kan ik dan nog doen, heb ik toen gezegd.”

Dedecker besliste eind vorige week dan maar om zelf picknicktafels op de zeedijk te zetten.

