Tot laat in de nacht krijgt Marc Van Ranst valse telefoons: “Elke avond opnieuw”

Marc Van Ranst is het beu dat hij elke avond tot ’s nachts talrijke telefoons van veelal dronken mensen krijgt die hem verwensingen naar het hoofd slingeren. Dat schrijft de viroloog op Twitter, nadat hij ook al politiebewaking kreeg na bedreigingen.

Van Ranst deelt op Twitter een screenshot van zijn smartphone, waarop te zien is dat hij zondagavond in een uur tijd zes keer opgebeld werd. “Een overzichtje van mijn telefoonlog van vanavond”, schrijft hij erbij. “En zo gaat dat tegenwoordig elke avond tot een stuk in de nacht.”

Fake calls

Het zijn “fake calls”, zegt Van Ranst, “vooral van groepjes jonge zatteriken, veelal (zelfverklaarde) vlaamsblokkers”. Hij getuigde er eerder al over dat hij wel eens telefoons kreeg van mensen die hem allerlei verwensingen naar het hoofd gooiden. “Als ze niet anoniem bellen, geef ik ze een volgnummertje”, schrijft hij erbij. De screenshot toont dat hij al aan ‘prank caller’ nummer 126 zit.

Een voorstel van een van zijn volgers om dan maar onbekende bellers automatisch te blokkeren, noemt Van Ranst “geen oplossing”. “Zorgverstrekkers kunnen mij altijd bellen bij virologische problemen”, schrijft hij. “Het probleem ligt hier bij infantiele oelewappers die klootzakkerig gedrag vertonen.”

Hoe al die mensen aan het telefoonnummer van Van Ranst komen, is niet duidelijk. Zijn nummer is wel gelekt bij het recente datalek van Facebook, dus een deel van de bellers heeft het wellicht op die manier in handen gekregen.

Bedreigingen

Van Ranst wordt niet alleen via zijn telefoon voortdurend verwenst. Ook op Twitter schelden veel mensen en bots op hem, en zijn ook bedreigingen te lezen. Dat deelde hij vorige week nog met een opmerkelijk screenshot.

Dat de bedreigingen ernstig genomen worden, blijkt uit het feit dat de politie hem - en andere virologen en experts trouwens ook - onder politiebewaking heeft geplaatst. Zijn woning wordt bijvoorbeeld in de gaten gehouden door agenten.

