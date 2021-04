Administratief centrum Den Molencouter Geetbets vandaag gesloten

Het administratief centrum Den Molencouter van Geetbets is vandaag, maandag, gesloten. Aanleiding is de feestdag van Pasen.

Maandag is tweede paasdag. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Het gemeentehuis blijft dus gesloten. Je bent weer welkom op dinsdag. Dat is de dag met de laatavondopening van het gemeentehuis. De deuren zijn dan open van 17 tot 20 uur. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be. LW