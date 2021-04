Gemeenteraad vergadert digitaal op maandag 12 april

Aan de agenda staan onder meer volgende punten: voorlopige vaststelling van een nieuwe straatnaam in de verkaveling bij het Sint-Maartenshof in Genoelselderen, vaststelling van de verkoopvoorwaarden van de kavels in de nieuwe verkaveling Genoelselderen, vaststelling van een huurvergoeding van enkele percelen in de nieuwe verkaveling Genoelselderen, aanpassing van het gemeentelijk personeelskader en goedkeuring van het bestek voor de herstelling van diverse stoepen in 2021. (eva)

www.riemst.be