Het stadhuis van Herk-de-Stad bezoeken is vandaag, maandag 5 april, niet mogelijk. Het stadhuis is vandaag gesloten.

Aanleiding is de dag van paasmaandag. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Op een normale maandag gaat het stadhuis van Herk-de-Stad in de namiddag open. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be LW