PVDA Sint-Truiden voert actie voor herinvoeren van de Grote Lenteschoonmaak

“Dat gebeurde niet. In plaats daarvan bouwt de stad de dienstverlening verder af”, zegt Sabrina Onate y Martinez, voorzitter van PVDA Sint-Truiden. “Om te tonen dat een jaarlijkse Grote Lenteschoonmaak niet te veel gevraagd is, haalde we vorige week zelf het grof vuil van Truienaars op en brachten het naar het containerpark”.

Met de actie vraagt de PVDA dat het stadsbestuur de grote lenteschoonmaak opnieuw invoert. “Veel inwoners in onze stad beschikken niet over een aanhangwagen of een bestelwagen. Vooral gezinnen met een kleine wagen of zonder auto zijn dus de dupe. Voor hen is het een heel gedoe om hun grof vuil naar het containerpark te brengen”, vervolgt Onate y Martinez. “Wat trouwens met oudere mensen of Truienaars die minder goed te been zijn? De stad laat hen in de steek.” Deze platte besparing wordt vermomd als een milieumaatregel. Dat houdt echter weinig steek, want een schoonmaakploeg die in één ronde al het grof vuil van de stad ophaalt, is milieuvriendelijker dan wanneer elke Truienaar zelf van en naar het containerpark moet rijden. (JCr)