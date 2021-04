“Franse ministers aten in illegaal geopende luxerestaurants zonder coronamaatregelen”

In Parijs is een onderzoek geopend naar etentjes in illegaal geopende luxerestaurants, waar de coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Zelfs Franse ministers zouden aan dergelijke etentjes hebben deelgenomen, zo word beweerd.

De restaurants in Frankrijk zijn sinds eind oktober gesloten wegens de coronapandemie. Maar in een reportage van de Franse zender M6, gefilmd met verborgen camera, is sprake van dure etentjes met champagne en kaviaar in clandestien geopende restaurants. Noch de obers, noch de klanten dragen er mondmaskers en ook de afstandsregels worden niet gerespecteerd. Gasten knuffelen en kussen, en staan op elkaar gepakt een glas te drinken.

“De mensen die naar hier komen, zetten hun mondmasker af”, zegt een onherkenbaar gemaakte ober in de reportage. “Eens je door de deur bent, is er geen Covid meer.” Nochtans liggen de coronacijfers in Frankrijk nog erg hoog.

De organisator van zo’n diner zegt in de reportage, met vervormde stem: “Ik heb deze week gegeten in twee of drie van die restaurants, met een aantal ministers. Daar moet ik stilletjes om lachen.”

Ministers reageren

De viceminister van Burgerschap, Marlène Schiappa, zei zondag dat als ministers of parlementsleden aan dergelijke illegale etentjes hebben deelgenomen, ze “net als eender welke burger gestraft moeten worden”.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tweette dat hij een onderzoek heeft gevraagd, en dat de organisatoren en deelnemers vervolgd moeten worden indien de feiten bevestigd worden.

Minister van Economie Bruno Le Maire van zijn kant is ervan overtuigd dat “alle ministers, zonder uitzondering, de regels volgen”.

Op sociale media is heel wat discussie over de reportage, vaak met de hashtag #OnVeutLesNoms (We willen de namen). Twitteraars vermoeden dat de beelden gemaakt zijn in het Parijse Palais Vivienne. Uitbater Pierre-Jean Chalençon ontkent betrokkenheid.