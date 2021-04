Moeskroen laat gouden punten liggen: als STVV woensdag inhaalwedstrijd wint zijn Kanaries zeker van behoud

Het venijn zat in het slot. Moeskroen leek zichzelf 5 minuten voor tijd te belonen met een gouden driepunter in Charleroi, maar Fall trapte vlak voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen voor de thuisploeg. Het werd dus een uitslag waar beide ploegen niets mee opschieten. Vooral Moeskroen mag het zichzelf aanrekenen, na een eerste helft waarin ze heer en meester waren. Als STVV woensdag de drie punten pakt tegen Waasland-Beveren, is de kloof met Moeskroen onoverbrugbaar.