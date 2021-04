Kasper Asgreen, de Deense koele kikker die altijd al zot was van de Ronde van Vlaanderen: “Ik wist dat ik niet kansloos was tegen Van der Poel”

Twee dromen had Kasper Asgreen als tiener. Ooit meedoen aan de Ronde van Vlaanderen en wie weet ooit eens zijn lievelingswedstrijd ook winnen. “Zie me hier nu staan. Ik ben amper drie jaar prof op dit niveau en heb dit al voor elkaar. Ongelofelijk. Dit is nog wat anders dan als Ronde-debutant tweede worden achter Alberto Bettiol zoals twee jaar geleden. Dit is de kers op de taart.”