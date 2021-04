Maandagochtend trekt er een koude regenzone over Limburg. De eerste neerslag zal rond 7 uur het noorden van de provincie bereiken en een uurtje later zal het ook in het zuiden van de provincie nat worden. Niet veel later zal de regen ook gepaard kunnen gaan met natte sneeuwvlokken. In de loop van de voormiddag wordt het droger met nog een aantal lokale voorjaarsbuien.