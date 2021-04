Standard heeft voor het eerst sinds 24 januari (3-2 tegen Charleroi) nog eens de drie punten gepakt. De Rouches kwamen in de eerste helft wel op achterstand via Castro-Montes, maar in de tweede helft draaiden Muleka en Balikwisha de situatia helemaal om. De Buffalo’s doen zo een slechte zaak met het oog op Play-Off 2, terwijl Standard zijn kansen gaaf houdt.