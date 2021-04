Paasvakantie is toeristische voltreffer voor Limburg

De paasvakantie is een toeristische voltreffer voor onze provincie. De bezettingsgraad van de Limburgse B&B's, vakantiewoningen en hotel is hoog, vooral in Haspengouw. Dit weekend zijn de logies daar voor 80 procent volzet, volgend weekend gaat dat aantal zelfs nog hoger liggen, dat blijkt uit de jongste cijfers. Ook in de rest van Limburg genieten toeristen vooral van de rust en de natuur. Vakantiepark Center Parcs De Vossemeren in Lommel is tevreden met de bezettingsgraad, maar daar missen ze vooral de buitenlandse gasten.