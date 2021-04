Annemiek van Vleuten pakt na 10 jaar wachten eindelijk nieuwe zege in Ronde van Vlaanderen

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. De Europese kampioene, woensdag ook al winnares in Dwars door Vlaanderen, kwam solo aan in Oudenaarde nadat ze wegreed op de Paterberg. Lisa Brennauer en Grace Brown vervolledigden het podium, Lotte Kopecky kon niet meestrijden om winst nadat ze pech kende voor de laatste passage op de Oude Kwaremont.