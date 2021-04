Ontsnapt Mathieu van der Poel aan diskwalificatie na weggooien van drinkbus in slotkilometers?

Er was tijdens en na de Ronde van Vlaanderen meteen heel wat te zeggen over de nieuwe UCI-regels rond het wegwerpen van drinkbussen. Sinds 1 april mag dat enkel gebeuren in bepaalde afvalzones langs het parcours. Michael Schär (AG2R-Citroën) deed dat niet en werd daarom uit de koers gehaald, een lot waar Mathieu van der Poel (voorlopig?) aan ontsnapt. De Nederlander beging dezelfde overtreding op een goede twee kilometer van de finish, maar behoudt vooralsnog zijn tweede plek.