Corona-overtreders ontwijken politie, maar worden twee uur later toch gevat

Na een melding van geluidsoverlast heeft de politie Maasland zaterdag rond 23.45 uur een woning gecontroleerd in de Sint-Lambertuskerkstraat in Neeroeteren. De agenten hoorden geroep en gelach van verschillende mensen, maar toen de bewoner hen binnen liet, was er niemand meer te zien. Rond 2 uur werd tijdens een patrouille een voertuig met twee inzittenden gecontroleerd. De twee bekenden dat ze van bij de woning kwamen. Ze kregen de nodige coronaboetes. siol