Bart De Wever (N-VA): “Sluiten van scholen was ongelofelijke blunder”

De overlast met jongeren in Brussel en Antwerpen is een gevolg van het sluiten van de scholen. Dat is althans wat N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt. Tegelijkertijd herhaalt hij nog eens de oproep om snel de terrassen te heropenen.

“Een ongelofelijke blunder.” Zo noemt N-VA-voorzitter Bart De Wever de sluiting van de scholen vorige week. Het is bekend dat de Vlaamse regering op het laatste Overlegcomité hard gepleit heeft om de scholen open te houden, maar teruggefloten is door de andere regeringen in het land. “Het sluiten van de scholen ging tegen iedere logica en tegen iedere expert in”, klinkt het zondagmiddag bij VTM Nieuws. “Het gevolg is dat de jongeren de straat optrekken.”

Wat de voorbije dagen gebeurd is in het Brusselse Terkamerenbos en afgelopen nacht in mindere mate ook in Antwerpen, ziet De Wever als een rechtstreeks gevolg van die beslissing. Hij had de kinderen liever in de klas gezien, of achter een computerscherm voor thuisonderwijs. De Antwerpse burgemeester is zelf vader van vier tieners en ziet ook wat er thuis gebeurt. “Ik ben geen cipier, hé. Ik kan alleen hopen dat zich aan de regels houden als ze het huis uitgaan. Maar eerlijk gezegd: ik maak me niet al te veel illusies op dat vlak.”

“Schandelijk”

In de televisiestudio herhaalde De Wever ook nog eens zijn oproep om snel de terrassen te heropenen. “Dat is geen versoepeling, maar een vorm van handhaving, het kanaliseren van mensen.” In Amsterdam is burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) tot dezelfde conclusie gekomen: ook zij vraagt de heropening van de terrassen om de druk op de publieke ruimte weer onder controle te krijgen. “Burgemeesters staan met hun beide voeten in de realiteit”, aldus De Wever.

De Wever vindt het “schandelijk”, hoe dezer dagen parken en andere ruimtes achtergelaten worden: overal afval, samenscholingen en wildplassers. Zelf terrassen plaatsen, zoals Jean-Marie Dedecker in Middelkerke heeft gedaan, is De Wever niet van plan. “Anders wordt het chaos.”

Nood aan perspectief

“Als de 65-plussers gevaccineerd zijn, moet er weer sprake kunnen zijn van perspectief”, vindt De Wever. “Dat is wat we nu allemaal nodig hebben.” Over die vaccinatie had de N-VA-voorzitter weinig goede woorden over, hoewel zijn partij wel de hoofdmoot uitmaakt van de Vlaamse regering. Wat met de belofte van die Vlaamse regering om tegen 11 juli iedere Vlaming een eerste prik te hebben gegeven? “Mathematisch kan het nog”, klonk het, maar de lichaamstaal van De Wever sprak boekdelen.