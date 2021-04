Bisschop Bonny, na afwijzing van holebi’s door Vaticaan: “De paus beseft dat hij een probleem heeft”

De Antwerpse bisschop Johan Bonny: “Wij zullen een homopaar dat daarom vraagt Gods zegen blijven geven. In alle discretie en zonder daar mee uit te pakken” — © Kris Van Exel

Johan Bonny “zal niet dulden dat Rome de West-Europese Kerk als een verloren gebied gaat beschouwen”. De recente afwijzing van holebi’s door het Vaticaan maakt op de Antwerpse bisschop niet de minste indruk. “De Congregatie van de Geloofsleer heeft heel veel van onze gelovigen gekwetst. Ze had veel beter gezwegen, of op zijn minst met de West-Europese bisschoppen het gesprek aangegaan. Maar nu hebben ze daar in Rome de doos van Pandora geopend. ”