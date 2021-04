Ronde van het Baskenland belooft nieuw duel tussen Pogacar en Roglic

Daags na de Ronde van Vlaanderen start maandag de Ronde van het Baskenland, een belangrijke zesdaagse WorldTour-wedstrijd in de aanloop naar de heuvelklassiekers. Het wordt onder meer uitkijken naar het Sloveens duel tussen Tourwinnaar Tadej Pogacar en Primoz Roglic, die voor het eerst sinds de Ronde van Frankrijk van vorig jaar weer de degens kruisen in een rittenkoers.

Voor Roglic is het de eerste wedstrijd nadat hij op de slotdag van Parijs-Nice de eindzege door de vingers zag glippen, Pogacar keert terug in competitie na zijn eindwinst in Tirreno-Adriatico. Met verder ook Ronde van Catalonië-winnaar Adam Yates, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Alejandro Valverde, Marc Hirschi, Jakob Fuglsang, Mikel Landa, Maximilian Schachmann, Bauke Mollema en Michael Woods kan deze 61e editie van de Ronde van het Baskenland opnieuw rekenen op een bijzonder sterke bezetting.

Er staan ook negen Belgen op de startlijst: Lotto Soudal brengt Thomas De Gendt, Sébastien Grignard en Sylvain Moniquet aan de start in Bilbao, Deceuninck - Quick-Step doet het onder meer met Mauri Vansevenant en Pieter Serry, en bij Intermarché-Wanty-Gobert rijdt Quinten Hermans zijn eerste wegwedstrijd na het veldritseizoen. Verder zijn ook Ilan Van Wilder (Team DSM), Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) en Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) van de partij in deze Ronde van het Baskenland.

© EPA-EFE

Het Baskenland staat bekend om zijn korte etappes met razend steile hellingen op smalle wegen, vaak in slechte weersomstandigheden. Maar starten doet de wedstrijd met een lastige individuele tijdrit van 13,8 kilometer in Bilbao, de grootste stad van het Baskenland. Nadien volgen vier heuveletappes, en zaterdag als sluitstuk een gebalde bergrit van 112 kilometer met aankomst op de klim naar het heiligdom van Arrate, waarop Roglic vorig jaar nog de openingsrit van de Ronde van Spanje won.

In 2020 ging de wedstrijd door de coronapandemie niet door. De laatste winnaar is daardoor thuisrenner Ion Izagirre, die de editie van 2019 op zijn naam schreef. De Astana-renner klopte toen de Ier Dan Martin en de Duitser Emanuel Buchmann, en mag daarom maandag met het nummer 1 van start gaan.