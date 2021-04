“Good job!”: Netsky reageert op video Zonhovense leerlingen op zijn muziek

“Ik kreeg het idee toen ik het liedje hoorde op een live set van Netsky in Nieuw-Zeeland”, zegt Clerckx, leerkracht bij SJB Zonhoven en zelf voetballer bij Weerstand Koersel. “Omdat mijn lessen lichamelijke opvoeding beperkt waren tot wandelen en fietsen leek me dit een leuke en deugddoende activiteit voor de leerlingen waar ze hun gedachten nog eens kunnen verzetten. Ook wilden de leerlingen een duidelijk signaal geven dat we nog even moeten volhouden en dat we er bijna zijn.”

“De video’s zijn gemaakt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, maar we hebben ook hulp gekregen van de leerkrachten PO en het X-mos team. De leerlingen hebben hier de keuze gehad om te kiezen welke rol ze speelden. Degene die niet op beeld wilden, konden helpen met het bedenken van scènes en maken van attributen.”

Een leuke opdracht voor de leerlingen en het wordt nog beter wanneer Netsky zelf reageert. “Heel leuk! Good job”, laat de dj weten.