Japanse zwemster overleefde leukemie en plaatst zich voor Olympische Spelen

De Japanse zwemster Rikako Ikee heeft zich zondag geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, waar ze in de aflossingsploeg van de 4x100m wisselslag zal aantreden. De kwalificatie komt er twee jaar nadat ze het harde verdict van leukemie te horen kreeg.

De twintigjarige zwemster dwong haar olympische kwalificatie af met een zege in de finale van de 100m vlinder op de Japanse kampioenschappen. Daarin haalde ze het in 57.77. Voor een individuele kwalificatie was dat niet voldoende, maar het leverde haar wel zekerheid op voor een plaats in de aflossingsploeg.