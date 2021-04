Keniaanse Ruth Chepngetich verbetert wereldrecord op de halve marathon

Chepngetich werkte de halve marathon aan de oevers van de Bosporus af in 1u04:02 en was daarmee bijna een halve minuut sneller dan het vorige record van de Ethiopische Ababel Yeshaneh, dat ze in februari vorig jaar in de Verenigde Arabische Emiraten neerzette.

De 26-jarige Chepngetich haalde het in Istanboel van de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw (1u04:40) en haar landgenote Hellen Obiri (1u04:51).