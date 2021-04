NBA-record achttien driepunters in één helft van Utah Jazz

Utah Jazz is momenteel niet alleen het beste team in de NBA. Het lukte ook een NBA-record door in één helft maar liefst 18 driepunters te droppen.

Onder meer Donovan Mittchell (6 op 7 ), Bojan Bogdanovic (4 op 6) en Joe Ingles (5 op 7) zorgden voor vele bommen. In totaal lukte Utah maar liefst 26 driepunters. Het won uiteindelijk met 137-91 van Orlando Magic.

Meteen goed voor de negende opeenvolgende overwinning en met 38 op 49 staat Utah Jazz autoritair op de eerste stek in de NBA.

In de Eastern Conference delen Brooklyn Nets en Philadelphia de leiding. De 76ers vierden de terugkeer van Joel Embiid uit blessure met een 122-113 thuiszege tegen Minnesota. Embiid liet zich met 24 punten en 8 rebounds meteen gelden.

Slechter nieuws was er voor Charlotte Hornets, dat het minstens vier weken zonder Gordon Hayward moet zien te doen. De 31-jarige small forward heeft een verstuiking aan de rechtervoet opgelopen, zo maakte de club zaterdag bekend.

Uitslagen:

San Antonio - Indiana 133 - 139 (n.v.)

Detroit - New York 81 - 125

Miami - Cleveland 115 - 101

Philadelphia - Minnesota 122 - 113

Portland - Oklahoma City 133 - 85

Sacramento - Milwaukee 128 - 129

Utah - Orlando 137 - 91

Washington - Dallas 87 - 109

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 69,4 49 34 15

2. Brooklyn 69,4 49 34 15

3. Milwaukee 65,3 49 32 17

4. Charlotte 52,1 48 25 23

5. Miami 52,0 50 26 24

6. Atlanta 51,0 49 25 24

7. New York 50,0 50 25 25

8. Boston 49,0 49 24 25

9. Indiana 45,8 48 22 26

10. Chicago 40,4 47 19 28

11. Toronto 38,8 49 19 30

12. Washington 35,4 48 17 31

13. Orlando 34,7 49 17 32

14. Cleveland 34,7 49 17 32

15. Detroit 28,6 49 14 35

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 77,6 49 38 11

2. Phoenix 70,8 48 34 14

3. LA Clippers 64,0 50 32 18

4. LA Lakers 63,3 49 31 18

5. Denver 62,5 48 30 18

6. Portland 61,2 49 30 19

7. Dallas 56,3 48 27 21

8. San Antonio 51,1 47 24 23

9. Memphis 50,0 46 23 23

10. Golden State 46,9 49 23 26

11. Sacramento 44,0 50 22 28

12. New Orleans 43,8 48 21 27

13. Oklahoma City 40,8 49 20 29

14. Houston 27,1 48 13 35

15. Minnesota 24,0 50 12 38

Programma van zondag:

Chicago - Brooklyn

LA Clippers - LA Lakers

Boston - Charlotte

Philadelphia - Memphis

Atlanta - Golden State

Houston - New Orleans

Denver - Orlando

